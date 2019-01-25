بايرن ميونخ يحسم مستقبل الشاب الأميركي ريتشاردز

أعلن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" أنه حسم بقاء المدافع الأميركي الشاب كريس ريتشاردز ضمن صفوف النادي البافاري بعقد نهائي يستمر حتى عام 2023.

وكان لاعب قلب الدفاع ريتشاردز "18 عاما" انضم إلى بايرن بعقد إعارة من دالاس الأمريكي العام الماضي، وقدم مستويات جيدة خلال 21 مباراة شارك فيها ضمن صفوف فريق تحت 19 عاما بالنادي ، وسجل هدفين.

وقال ريتشاردز في تصريحات نشرها النادي يوم الخميس: دائما ما كنت أحلم باللعب يوم ما لأحد الأندية الكبيرة في أوروبا. والآن أنضم فعليا لواحد من أندية القمة. إنني سعيد للغاية حقا.

وقال يوخين ساور المشرف العام على مركز قطاع الشباب بنادي بايرن ميونخ :قدم كريس لنفسه رصيدا جيدا هنا على مدار نصف عام ، ونحن نثق في استمرار تطوره بشكل جيد في بايرن. ونرى فيه الكثير من الإمكانيات.