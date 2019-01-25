ريال بيتيس يتعادل مع إسبانيول في ذهاب ربع النهائي

خطف ريال بيتيس تعادلا ثمينا من مضيفه إسبانيول 1 - 1 يوم الخميس على ملعب "باور 8" في برشلونة في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم.

وكان إسبانيول في طريقه إلى الفوز بهدف وحيد سجله مهاجمه بورخا إيغليسياس منذ الدقيقة 27، لكن البارغوياني أنطونيو سارابيا أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 81. ويلتقي الفريقان إيابا الأربعاء المقبل على ملعب بينيتو فيامارين في إشبيلية.

وكان خيتافي افتتح مباريات الذهاب بفوز صعب على ضيفه فالنسيا 1-صفر، فيما تغلب إشبيلية الوضيف على ضيفه برشلونة حامل اللقب 2 - صفر يوم الأربعاء