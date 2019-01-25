قرعة "كوبا" تصدم كولومبيا بالأرجنتين والبرازيل مع بيرو

أسفرت قرعة بطولة كوبا أمريكا 2019، التي أقيمت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يوم الجمعة، عن مواجهات متوازنة بين الفرق المشاركة، فيما وقعت كولومبيا مع الأرجنتين في المجموعة الثانية.



ويواجه منتخب البرازيل، الذي سيحظى باللعب على أرضه ودعم جماهيره، منتخبات بوليفيا وفنزويلا وبيرو، في منافسات المجموعة الأولى، بينما سيصطدم منتخب الأرجنتين، في المجموعة الثانية بنظيره الكولومبي ومنتخبي باراغواي وقطر، كما أوقعت القرعة منتخب أوروغواي، في منافسة قوية مع منتخبات تشيلي والإكوادور واليابان في المجموعة الثالثة والأخيرة.



وتحتضن البرازيل النسخة الـ46 من بطولة كوبا أمريكا، والتي ستقام في الفترة ما بين 14 يونيو حتى 7 يوليو من العام الحالي، كما ستكون هي الأخيرة في السنوات الفردية، على أن يبدأ خوضها باستمرار في ذات العام مع بطولة اليورو "كأس أمم أوروبا" ، مع بداية النسخة المقبلة في 2020.

وتعود آخر مرة حقق البطولة الكبرى أحد قطبي أميركا الجنوبية، البرازيل والأرجنتين، إلى 2007، حيث حققت منتخبات أوروغواي وتشيلي آخر ثلاثة ألقاب في أعوام 2011 و2015 و2016. فيما تغيب الأرجنتين عن منصة التتويج بلقب كوربا أميركا منذ عام 1993.