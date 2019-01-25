"مرونة" لوسيان فافر تعيد دورتموند إلى الواجهة

نجح المدرب السويسري لوسيان فافر في أول موسم له مع بوروسيا دورتموند بمنح الفريق الألماني مستوى شبه ثابت وفعالية هجومية كان يفتقدهما بشدة في المواسم السابقة.

ويتصدر دورتموند بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه، فريق بايرن ميونيخ حامل اللقب.

وتشير أرقام دورتموند مع مدربه إلى فوزه في 14 مباراة من أصل 18 خاضها في الدوري الألماني، وهي ثاني أفضل بداية ،بعد التي حققها مع المدرب السابق يورغن كلوب في موسم 2010-2011.

وخسر بوروسيا دورتموند مباراتين فقط في جميع المسابقات هذا الموسم، واستهل الفريق العام الحالي بالانتصار على لايبزيغ بعد استئناف الدوري في ألمانيا عقب العطلة الشتوية.

وفاجأ اللاعب البلجيكي اكسل فيتسل الجميع بمستواه بعد الانتقال من فريقه الصيني إلى دورتموند ، صاحب الـ "30 عاما" سجل نسبة نجاح في تمرير الكرة بلغت 94%، كما يعد الإسباني باكو ألكاسيرأحدى الصفقات الناجحة، حيث سجل 10 أهداف وجميعها كلاعب بديل.

وتألق الإنجليزي الشاب جادون سانشو محققا 7 أهداف في الدوري وهدف في أبطال أوروبا، والذي تأهل فيه النادي الألماني إلى الدور الثاني وسيواجه توتنهام الإنجليزي الشهر المقبل.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها المدرب مستوى التوقعات في الدوري الألماني بعد أن سبق له قيادة هيرتا برلين إلى المركز الرابع في 2009، كما قاد بروسيا مونشنغلادباخ ليكون ضمن الفرق المؤهلة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد أن كان مرشحا للهبوط قبلها بعدة سنوات، وتكرر الأمر مع نيس في الدوري الفرنسي الذي نال المركز الثالث في 2017.

ويضع السويسري "61 عاما" خطة مختلفة لكل مباراة، وحقق نتائج إيجابية بسبب المرونة التكتيكية التي نالت إعجاب اللاعبين.

ويسعى دورتموند يوم السبت، لتعويض ما حدث في الدور الأول عندما تعامل في ملعب هانوفر، وسيعمل على الاستفادة من عامل الأرض والجمهور، لاسيما وأنه لم يتعرض لأي هزيمة على ملعبه في الموسم الحالي.