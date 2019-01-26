أتلتيكو يواصل مطاردة برشلونة بنقاط خيتافي

ضيق أتلتيكو مدريد الخناق على برشلونة في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم عبر الفوز على ضيفه خيتافي 2 - صفر يوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.



وافتتح الفرنسي الدولي أنطوان غريزمان التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 27 ثم أضاف ساؤول نيغيز الهدف الثاني في الدقيقة 37 وشهدت المباراة طرد دياني وكابريرا لاعبا خيتافي بالدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.



ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط عن المتصدر برشلونة والذي يلتقي الأحد مع مضيفه جيرونا، وتوقف رصيد خيتافي عند 31 نقطة ليبقى في المركز السادس.