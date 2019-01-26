إشبيلية يسحق ليفانتي بخماسية ثقيلة

استعاد إشبيلية ذاكرة الانتصارات بالدوري الإسباني لكرة القدم باكتساحه ضيفه ليفانتي 5 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري.

وسجل أهداف إشبيلية وسام بن يدر في الدقيقة 48 وأندريه سيلفا في الدقيقة 60 وفرانكو فازكيز في الدقيقة 71 وبابلو سارابيا في الدقيقة 80 من ركلة جزاء وكوينسي بروميس في الدقيقة الأخيرة من المباراة من متابعة لركلة الجزاء التي سددها.

ورفع إشبيلية رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام ريال مدريد، الذي يواجه إسبانيول الأحد، فيما توقف رصيد ليفانتي عند 26 نقطة في المركز العاشر.

ويعد هذا الفوز هو الأول لإشبيلية بعد الخسارة في مباراتين متتاليتن، وهو الفوز العاشر لإشبيلية في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل ست.

فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لليفانتي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في خمس.