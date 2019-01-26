توخيل: لا يمكن تقييم إصابة نيمار.. علينا الانتظار

اعتبر الألماني توماس توخيل، مدرب نادي باريس سان جيرمان، السبت، أن الوقت لا يزال مبكرا بعض الشيء لتقييم حالة نجم الفريق البرازيلي نيمار في الوقت الذي لم تعرف بعد فترة غيابه عن الملاعب.



وقال توخيل في مؤتمر صحافي للحديث عن مواجهة رين في الدوري الفرنسي الأحد: لا يزال الوقت مبكرا بعض الشيء للحديث عن إصابة نيمار. نحن نواصل تطور حالته في الأيام المقبلة.



واضطر نيمار الى مغادرة أرضية الملعب خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورغ بعد أن شعر بآلام في مشط القدم اليمنى حيث خضع لعملية جراحية العام الماضي أبعدته ثلاثة أشهر عن الملاعب.



واكتفى الجهاز الطبي لنادي سان جيرمان ببيان صحافي مقتضب بعد الإصابة مباشرة بالقول إن: الفحوصات الأولية التي أجريت أظهرت إصابة جديدة في المشط الخامس للقدم. العلاج يتوقف على مدى التطور في الأيام المقبلة.



كما كشف توخيل بعد المباراة بأن اللاعب قلق من الإصابة الجديدة بقوله نيمار قلق لأنها الساق ذاتها والمكان ذاته. لا أملك معلومات في الوقت الحالي وهو موجود في المستشفى وبالتالي يتعين علي انتظار ما سيقوله الطبيب لي.



أما في ما يتعلق بإصابة لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي في كاحله الأيسر فكشف توماس: يستطيع ماركو الركض من دون ألم لكنه لا يتدرب مع الكرة حتى الآن.



ويلتقي باريس سان جيرمان مع مانشستر يونايتد في 12 فبراير المقبل على ملعب أولدترافورد قبل أن يستضيفه على ملعب بارك دي برانس في 6 مارس.