ساسولو يتغلب على كالياري في الدوري الإيطالي

استعاد ساسولو نغمة الانتصارات بفوزه الكبير على ضيفه كالياري 3-صفر، السبت، في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وبكر ساسولو بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة التاسعة عبر مانويل لوكاتيلي، وعزز تقدمه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما حصل على ركلة جزاء انبرى لها السنغالي خوما باباكار بنجاح (45+4)، قبل أن يوجه أليساندرو ماتري الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 87.



وهو الفوز السابع لساسولو هذا الموسم والأول في مبارياته الخمس الأخيرة فرفع رصيده إلى 29 نقطة وارتقى إلى المركز التاسع مؤقتاً، فيما مني كالياري بخسارته الثامنة هذا الموسم والثانية في مبارياته الثلاث الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز، والخامسة في مبارياته الـ11 الأخيرة التي حقق خلالها فوزا واحدا فقط.