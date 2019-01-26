كوالياريلا يسجل.. ويعادل رقم باتيستوتا التاريخي

عادل مهاجم سمبدوريا المخضرم فابيو كوالياريلا الرقم القياسي الذي يملكه الأرجنتيني غابريال باتيستوتا بتسجيله في المباراة الحادية عشرة تواليا في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل كوالياريلا الذي سيبلغ 36 عاما الأسبوع القادم، هدف فريقه الأول من ركلة جزاء أمام أودينيزي في الدقيقة 31 ليعادل رقم باتيستوتا. وتندرج مباراة سامبدوريا وأودينيزي ضمن إطار المرحلة الواحدة والعشرين من الـ "سيري أ". وكان المهاجم الدولي الأرجنتيني السابق سجل على الأقل هدفا واحدا في المباريات الـ11 الافتتاحية في موسم 1994 - 1995 عندما كان يدافع عن ألوان فيورنتينا، وتصدر "باتيغول" ترتيب الهدافين في ذلك الموسم برصيد 26 هدفا.

ويخوض كوالياريلا أحد أفضل المواسم في مسيرته مع سامبدوريا، حيث نجح في تسجيل 13 هدفا في 11 مباراة على التوالي، رافعا رصيده الإجمالي إلى 15 في الدوري هذا الموسم.

ويعتبر الموسم الماضي أفضل رصيد تهديفي في مسيرته عندما سجل 19 هدفا.

وعاد كوالياريلا الذي خاض 25 مباراة دولية وسجل 7 أهداف، إلى نادي سامبدوريا الذي كان ارتدى قميصه موسم 2006 - 2007 في العام 2016 بعدما دافع عن ألوان أندية أودينيزي، 2007 - 2009، ونابولي، 2009 - 2010، ويوفنتوس، 2010 - 2014، وتورينو، 2014 - 2016.