للمرة الثالثة.. يوفنتوس يتعاقد مع الأوروغوياني كاسيريس

أعلن نادي يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم يوم السبت عن تعاقده مجدداً مع مارتن كاسيريس مدافع منتخب أوروغواي للمرة الثالثة في مسيرته.



وبمجرد اجتيازه الكشف الطبي سيخوض كاسيريس (31 عاماً) تجربته الاحترافية الثالثة مع يوفنتوس، قادما من صفوف لاتسيو. بعدما انتقل إلى الفريق في المرة الأولى في 2009 قادما من برشلونة الإسباني، ثم لعب في صفوف إشبيلية الإسباني قبل العودة إلى يوفنتوس في 2012.



وفاز كاسيريس بخمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس قبل أن يرحل لصفوف ساوثهامبتون ثم فيرونا ثم لاتسيو في المواسم الأربعة الأخيرة.



ومن المقرر أن يحل كاسيريس بديلا للمدافع المغربي مهدي بنعطية الذي أوشك على الرحيل عن يوفنتوس.