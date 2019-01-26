مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي في كأس الاتحاد

تأهل مانشستر سيتي إلى دور الـ64 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه الكبير على بيرنلي 5 -صفر يوم السبت في الدور الرابع من البطولة.



وسجل أهداف مانشستر سيتي غابرييل جيسوس في الدقيقة 23 وبرناردو سيلفا في الدقيقة 52 وكيفين دي بروين في الدقيقة 61 وكيفن لونج، لاعب بيرنلي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 73 وسيرخيو أغويرو في الدقيقة 85.



كما تأهل أيضا ديربي كاونتي عقب فوزه على أكرينغتون بهدف، ويدين ديربي بالفضل في هذا الفوز للاعبه مارتن واجهورن الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.



وشهدت المباراة طرد دانيل بارلاسير لاعب أكرينغتون في الدقيقة 59، وطرد جايدين بوجلي لاعب ديربي كاونتي في الدقيقة الأخيرة من المباراة.



وتأهل أيضا فريق دونكاستر بعد فوزه على فريق أولدهام أتلتيك 2- 1. وتقدم دونكاستر بهدف سجله بنيامين ويتمان في الدقيقة 69 وتعادل أولدهام بهدف سجله بيتر كلارك في الدقيقة 85 قبل أن يسجل ويتمان الهدف الثاني لدونكاستر في الدقيقة الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء.



كما تأهل واتفورد بفوزه على نيوكاسل بهدفين نظيفين سجلهما أندري غراي في الدقيقة 62 وإسحاق سوكسيس في الدقيقة الأخيرة من المباراة.