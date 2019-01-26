مانشستر يونايتد يقصي أرسنال.. وسولشاير يصل للفوز الثامن

واصل فريق مانشستر يونايتد مسلسل انتصاراته، منذ تولي النرويجي أولي غونار سولشاير تدريب الفريق، وحقق فوزا مهما على حساب أرسنال 3 - 1 يوم الجمعة في الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد أليكسيس سانشيز وجيسي لينغارد وأنتوني مارسيال في الدقائق 31 و33 و82، فيما سجل هدف أرسنال بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة 43.

وبهذا الفوز تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور الخامس بالبطولة، ويحمل أرسنال الرقم القياسي لعدد مرات الفوز البطولة برصيد 13 لقبا من بينها ثلاثة ألقاب في أخر ستة مواسم، فيما يحل مانشستر يونايتد ثانيا برصيد 12 لقبا.

وتعد هذه هي المباراة الثامنة التي يقود فيها سولشاير تدريب الفريق، في كافة المسابقات، خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو، ويحقق فيها الفوز.

كما تأهل أيضا فريق بريستول سيتي بعد تغلبه على بولتون 2 - 1. وتقدم بولتون بهدف سجله مارك بيرفرز في الدقيقة السادسة وتعادل كالوم أودودا لبريستول سيتي في الدقيقة الثامنة قبل أن يسجل نيكلاس إيلاسون هدف الفوز في الدقيقة 30.