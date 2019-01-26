مدرب أرسنال: الإصابات أسقطت الفريق أمام يونايتد

يواجه أرسنال أزمة دفاعية بعد احتمال إصابة القائد لوران كوسيلني بكسر في الفك وتعرض سوكراتيس باباستاثوبولوس لمشكلة في الكاحل خلال الهزيمة أمام مانشستر يونايتد في الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة، إذ يملك مدافعا واحدا لائقا.



وكان المدرب أوناي إيمري يعاني بالفعل قبل الخسارة 3-1 أمام يونايتد بعد انتهاء موسم كل من هيكتور بليرين وروب هولدينغ عقب إصابتيهما بقطع في الرباط الصليبي يوم الأحد الماضي وفي ديسمبر الماضي على الترتيب.



وأجاب إيمري عند سؤاله عن مدى الإصابتين الجديدتين: أعتقد أن إصابة سوكراتيس ليست خطيرة فهي مشكلة في الكاحل ولوران كوسيلني سيذهب إلى المستشفى للخضوع لفحوصات، ربما كسر هنا وأتمنى ألا تكون كذلك لكن علينا الانتظار.



وأشار إيمري إلى أن الإصابات كانت أحد أسباب الهزيمة أمام يونايتد الذي فاز بجميع مبارياته الثماني مع المدرب أولي غونار سولشيار.



وتقدم الفريق الضيف بهدفين عبر أليكسيس سانشيز مهاجم أرسنال السابق وجيسي لينغارد قبل أن يقلص بيير-إيمريك أوباميانغ الفارق في نهاية الشوط الأول.



وقال إيمري: أعتقد أن عند التأخر 2-1 كنا نملك فرصة إدراك التعادل أو الفوز لكن الوضع بعد الإصابتين وخاصة الثانية التي تعرض لها كوسيلني لم يساعدنا. إصابتان تسببتا في تغيير حظوظنا.



وحسم البديل أنطوني مارسيال الفوز ليونايتد بهدف ثالث متأخر بعد هجمة مرتدة باستاد الإمارات.