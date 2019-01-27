تورينو يتألق ويهزم إنتر بهدف إتزو

سقط إنتر ميلان في فخ الخسارة أمام مضيفه تورينو صفر - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل روما مع أتالانتا 3-3.



وسجل هدف تورينو الوحيد أرماندو إتزو في الدقيقة 35، وشهدت المباراة طرد ماتيو بوليتانو لاعب إنتر ميلان في الدقيقة 86. ليرفع تورينو رصيده إلى 30 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 40 نقطة في المركز الثالث.



وهذا الفوز هو السابع لتورينو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في تسع، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة لإنتر ميلان في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 12 مباراة والتعادل في أربع.



وفي المباراة الثانية، قلب فريق أتالانتا الطاولة على ضيفه روما واستطاع أن يقلب تأخره بثلاثة أهداف نظيفة إلى تعادل 3-3. وسجل روما ثلاثة أهداف في الشوط الأول عن طريق إدين دزيكو (هدفين) في الدقيقتين الثالثة و33 وستيفان الشعراوي في الدقيقة 40 إلا أن أتلانتا سجل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق تيموثي كاستانبي ورافاييل تولوي ودوفان زاباتا في الدقائق الأخيرة من الشوط الاول و59 و71 على الترتيب.



ورفع روما رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، كما رفع أتالانتا رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع.