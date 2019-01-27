فالنسيا يتغلب على فياريال بثلاثية نظيفة

فاز فالنسيا على ضيفه فياريال، 3 - صفر، يوم السبت، في المباراة التي احتضنها ملعب "ميستايا" ضمن منافسات الأسبوع الـ21 من الدوري الإسباني.

وأحرز أهداف اللقاء كل من المدافع الفرنسي مختار دياخابي عند الدقيقة الرابعة، والجناح الروسي دينيس تشيريشيف، 51، ورودريغو مورينو، 86.

وكان هذا الفوز هو السادس لفالنسيا هذا الموسم، بعد التعادل في 11 مباراة والخسارة في 4، فيما كانت هذه هي الهزيمة التاسعة لفياريال، الذي فاز في 3 لقاءات فقط وتعادل في 9.

وبهذا الفوز، رفع فالنسيا رصيده من النقاط إلى 29، في المركز السابع مؤقتا، فيما تجمد رصيد فياريال عند 18 نقطة في المركز قبل الأخير.