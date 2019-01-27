مهرجان أهداف في مباراة فيورنتينا وكييفو

انتزع فيورنتينا فوزاً صعباً من مضيفه كييفو 4 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل أهداف فيورنتينا الكولومبي لويس مورييل في الدقيقة الرابعة وماركو بيناسي في الدقيقة 27 وفيدريكو كييزا (هدفين) في الدقيقتين 79 و86، فيما سجل أهداف كييفو ماريوز ستيبنسكي في الدقيقة 38 وسيرجيو بيليسير في الدقيقة 60 من ركلة جزاء وفيليب ديوردوفيتش في الدقيقة 89، وشهدت المباراة طرد ماركو بيناسي لاعب فيورنتينا في الدقيقة 60، وإهدار سيرجيو بيليسير ركلة جزاء لكييفو في الدقيقة 85.



ورفع فيورنتينا رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع وتوقف رصيد كييفو عند 8 نقاط في المركز العشرين الأخير.