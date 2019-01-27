موراتا يجتاز الفحص الطبي بنجاح مع أتلتيكو مدريد

اجتاز المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الفحوصات الطبية تمهيداً لانتقاله إلى أتلتيكو مدريد. وقال موراتا البالغ 26 عاما أمام عدسات الكاميرات: كل شيء سار على ما يرام.

ووصل مهاجم تشيلسي الإنجليزي إلى العاصمة الإسبانية مدريد مساء السبت قادماً من لندن. واجتاز الفحوص الطبية بنجاح في مستشفى جامعة نافارا في مدريد.

وسينتقل موراتا إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة حتى يونيو 2020 مع خيار الشراء. وكان تشيلسي قد أعلن عن ضم المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين مما فتح أبواب الرحيل لموراتا.

ومن المتوقع أن يكون الظهور الأول للمهاجم الدولي الإسباني بقميص أتلتيكو يوم الأحد المقبل حينما سيزور الروخي بلانكوس نظيره ريال بيتيس على ملعب بينيتو فيامارين.

ولفت موراتا الذي أحرز مع منتخبات إسبانيا كأس أمم أوروبا دون 19 عاما (2011) ودون 21 عاما (2013)، الأنظار في 2015 مع يوفنتوس الإيطالي بتسجيله الهدف الوحيد في مرمى برشلونة (1-3) في نهائي دوري أبطال أوروبا، المسابقة التي أحرزها مرتين مع ريال مدريد (2014 و2017).