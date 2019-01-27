نصف مليون ساعة عمل لمتطوعي كأس آسيا

سجل متطوعو كأس آسيا 2019 في الإمارات، رقماً قياسياً في عدد ساعات العمل التي ساهموا بها في تنظيم النسخة الأكبر على الإطلاق في تاريخ البطولة القارية بواقع 500 ألف ساعة.



ويبذل المتطوعون جهوداً كبيرة ويساهمون بطاقاتهم وخبراتهم في مساعدة منظمي البطولة وضيوفها من الجماهير واللاعبين والمسؤولين والإعلاميين لضمان تجربة تليق بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار أسابيع البطولة الأربع.



وبحسب بيان رسمي صادر عن الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأحد، فقد لعب المتطوعون دوراً حيوياً خلف الكواليس لضمان سير البطولة بسلاسة والتأكد من حصول المنتخبات والضيوف والجماهير على تجربة مثالية من كافة النواحي.



ويشارك في إدارة أعمال البطولة أكثر من خمسة آلاف متطوع تتراوح أعمارهم بين 16 و84 عاماً يعملون قرابة ثماني ساعات يومياً للقيام بالعديد من المهام الأساسية لإنجاح البطولة كالبروتوكول والمراسم واعتماد الضيوف والتسويق والإعلام.



ويمتلك العديد من المتطوعين خبرة واسعة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، بينما تمثل البطولة فرصةً استثنائيةً لآخرين في تنمية مهاراتهم والحصول على خبرة فريدة في الحقل الرياضي.