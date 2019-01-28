أرسنال يعلن غياب سوكراتيس حتى نهاية فبراير

أعلن نادي أرسنال المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غياب المدافع سوكراتيس باباستاثوبولوس عن الفريق خلال الشهر المقبل بسبب إصابة في الكاحل.



وتعرض المدافع اليوناني الدولي للإصابة في كاحله الأيسر خلال المباراة التي خسرها فريقه 1 - 3 امام مانشستر يونايتد في الدور الرابع من بطولة كاس الاتحاد الإنجليزي التي أقيمت الجمعة، واضطر للخروج من المباراة بعد 21 دقيقة، ويتوقع النادي عودة اللاعب للتدريبات الجماعية بنهاية فبراير المقبل.



ويخضع المدافع لوران كوتشيلني لفحص طبي بشكل يومي بعدما ترك مباراة مانشستر يونايتد بسبب إصابة في الوجه، وكان يخشى أن يكون اللاعب تعرض لكسر في فكه في اصطدام بروميلو لوكاو، ولكن نادي أرسنال ذكر أنه يعاني من كدمات ويخضع لفحص طبي بشكل يومي.



ويمر أرسنال بأزمة في خط الدفاع خاصة بعد أن فقد الثنائي هيكتور بيليرين وروب هولدينج لنهاية الموسم بسبب إصابتين في الركبة.