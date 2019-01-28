الريال يواصل الانتصارات برباعية في مرمى إسبانيول

واصل ريال مدريد صحوته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي، عقب فوزه المستحق 4 - 2 على مضيفه إسبانيول يوم الأحد في المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

واستعاد الريال المركز الثالث في ترتيب المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة خلف منافسه العتيد برشلونة، الذي يتربع على الصدارة منفردا. في المقابل، تجمد رصيد إسبانيول، الذي تلقى خسارته التاسعة في مبارياته العشر الأخيرة، عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق أربع نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.

وتقدم الريال بهدف مبكر حمل توقيع نجمه الفرنسي كريم بنزيمه، بعد مرور 187 ثانية فقط على انطلاق اللقاء، مسجلا أسرع أهداف الفريق الملكي في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وأضاف سيرخيو راموس الهدف الثاني للريال في الدقيقة 15 بضربة رأس رائعة، ليسجل قائد الفريق الأبيض هدفه رقم 50 عبر ضربات الرأس من إجمالي 83 هدفا أحرزها طوال مسيرته مع الريال.

وأشعل ليوناردو بابتيستاو المباراة من جديد، بتسجيله هدف تقليص الفارق لإسبانيول في الدقيقة 25، لكن بنزيمه واصل تألقه بعدما أحرز الهدف الثالث للضيوف وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، ليرفع رصيده التهديفي في البطولة إلى تسعة أهداف حتى الآن. وعزز الجناح الويلزي غاريث بيل النتيجة، بعدما سجل الهدف الرابع للريال في الدقيقة 67، بعد ثلاث دقائق فقط من نزوله إلى ملعب المباراة.

وعانى الريال من النقص العددي في الدقيقة 72، بعدما تلقى مدافعه الفرنسي رافاييل فاران البطاقة الحمراء، قبل أن يحرز البديل الفنزويلي روبيرتو روزاليس الهدف الثاني لإسبانيول في الدقيقة 81.