بونوتشي يصاب.. واحتمال غيابه عن قمة أتليتكو

أعلن يوفنتوس، بطل ومتصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، أن قلب دفاعه الدولي ليوناردو بونوتشي يعاني من التواء في كاحله الأيمن تعرض له الأحد في مباراة ضد لاتسيو في الدوري المحلي والتي انتهت بفوز "السيدة العجوز" بهدفين مقابل هدف.

ودون أن يعطي أي تفاصيل بشأن المدة التي يحتاجها بونوتشي للتعافي، قال يوفنتوس بأن قلب دفاعه الذي ترك مكانه في الشوط الأول من مباراة الأحد لجورجيو كييليني، يعاني من التواء في أربطة الكاحل الأيمن، كاشفا بأن اللاعب بدأ عملية العلاج.

وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، فإن إصابة من هذا النوع قد تحتاج لفترة شهر من أجل التعافي منها، ما يجعل بونوتشي مهددا بالغياب عن ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في 20 فبراير على ملعب أتلتيكو مدريد الإسباني، ما يشكل ضربة قاسية لبطل إيطاليا نظرا لأهمية هذا اللاعب في تشكيلة فريق المدرب ماسيميليانو أليغري الذي يستضيف لقاء الإياب ضد نادي العاصمة الإسبانية في 12 مارس.

وعاد بونوتشي إلى يوفنتوس الصيف الماضي بعد موسم واحد قضاه مع ميلان الإيطالي، ومع الأخير وصل إلى نهائي كأس إيطاليا أمام فريقه الحالي.