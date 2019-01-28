سولشاير يتجاهل مصيره.. ويجهز يونايتد للموسم المقبل

سيجهز أولي غونار سولشاير المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد فريقه للموسم المقبل بغض النظر عن استمرار المدرب النرويجي بشكل دائم مع النادي.



وفاز سولشاير في أول ثماني مباريات له مع يونايتد في كل المسابقات وأعاد إحياء خط الهجوم ليستعيد أمجاد فترة المدرب السابق أليكس فيرغسون.



وأبلغ سولشاير مؤتمرا صحافيا قبل مواجهة في الدوري الإنجليزي الممتاز الثلاثاء أمام بيرنلي: جئت إلى هنا لتجهيز الفريق للموسم المقبل بغض النظر عن وجودي العام المقبل أو رحيلي.



ويعتقد سولشاير أن الخطوة المقبلة ستكون إتاحة الفرص لخريجي أكاديمية يونايتد مثل ميسون غرينوود وجيمي جارنر وإيثان هاميلتون.



وأضاف: لدينا بعض المواهب الواعدة في فريق الشباب نرغب في مشاهدتهم الموسم المقبل. لوضع الفريق في موقف جيد أعتقد انه سيكون من المناسب الدفع باللاعبين.. ميسون وجيمي وإيثان الموسم المقبل.



وقال سولشاير إنه لا يتوقع رحيل لاعبين في سوق الانتقالات الحالية رغم تكهنات لوسائل إعلام بريطانية ربطت لاعب الوسط أندريس بيريرا والظهير الأيمن ماتيو دارميان بمغادرة النادي.



وأضاف: في هذه اللحظة أرى أن الجميع سيستمرون في النادي، حيث لم يتم التوقيع على أي صفقات لكن مع ذلك تتبقى عدة أيام في سوق الانتقالات.



ويعتمد المدرب النرويجي على ثلاثي خط الوسط بول بوغبا ونيمانيا ماتيتش واندير هيريرا لكنه يتوقع أن يحصل بيريرا الذي لعب مباراتين فقط أساسيا في الدوري الممتاز هذا الموسم على المزيد من الفرص في النصف الثاني من الموسم.



وقال سولشاير لا أتوقع أن يغادرنا على سبيل الإعارة لأنه يظهر بشكل رائع في التدربيات، ستشاهدونه يخوض بعض المباريات معنا في نهاية الموسم.