كيروش يرفض الاستمرار مع إيران ويعلن رحيله

أعلن كارلوس كيروش رحيله عن تدريب إيران بعد نحو ثماني سنوات عقب الخسارة بثلاثية لا ردَّ لها أمام اليابان في نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم يوم الاثنين.



وكان المدرب السابق لريال مدريد يأمل في قيادة إيران إلى أول لقب قاري منذ 1976 في الإمارات لكن اليابان سجلت ثلاثة أهداف في الشوط الثاني لتقصي فريق المدرب البرتغالي من البطولة.

ومدد المدرب البرتغالي عقده بعد كأس العالم الأخيرة مع الاتحاد الإيراني حتى نهاية البطولة القارية، قبل أن يعلن عدم رغبته بتمديد التعاقد.



وقال كيروش (65 عاماً) مقتبسا أغنية شهيرة لفرانك سيناترا: أعتقد أن أبسط شيء يجب فعله هو اقتباس الأغنية القديمة التي تقول ‬والآن حانت النهاية‭.



وقاد كيروش الإيرانيين إلى كأس العالم 2014 وكذلك 2018، كما خرج من ربع نهائي كأس آسيا 2015 بركلات الترجيح أمام العراق.