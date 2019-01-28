مدرب ريال مدريد: عشاق كرة القدم يحبون مشاهدة بنزيمة

اعتبر سانتياغو سولاري مدرب ريال مدريد إن المهاجم كريم بنزيمة من نوعية اللاعبين، الذين يمتعون أي عاشق لكرة القدم وذلك بعد ثنائية اللاعب الفرنسي في انتصار ساحق 4-2 على مضيفه إسبانيول في دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم الأحد.



وافتتح بنزيمة، الذي يلعب وهو يعاني من إصابة بكسر في أحد أصابعه قبل أسبوعين، التسجيل لريال مدريد صاحب المركز الثالث في الدقيقة الرابعة، وجعل المهاجم الفرنسي النتيجة 3-1 قبل الاستراحة بتسديدة رائعة كما لعب دورا في هدف غاريث بيل الرابع لبطل أوروبا.



وقال سولاري بعد تحقيق الانتصار الخامس من ست مباريات في كل المسابقات مع ريال الذي بدأ يستعيد مستواه بعد بداية سيئة: قدم مباراة رائعة، جماهير ريال تستمتع بمشاهدته، وأيضا أي عاشق لكرة القدم. بنزيمة يتسم بالكرم الشديد ويساعد زملاءه على اللعب بشكل أفضل.



ويتصدر بنزيمة (31 عاما) هدافي ريال مدريد هذا الموسم برصيد 13 هدفا رغم أنه لا يحظى دائما بمساندة الجماهير، نظرا لتذبذب مستواه. وسجل المهاجم أكثر من 20 هدفا في الدوري في موسمين فقط من عشرة قضاها مع النادي.



ومع انتقال كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد إلى يوفنتوس ومعاناة غاريث بيل وماركو أسينسيو للعب بثبات مستوى والاصابات التي تطاردهما تحول بنزيمة إلى واحد من أكثر اللاعبين الذين يعتمد عليهم الفريق هذا الموسم.



وأضاف سولاري بعدما أبقى الانتصار ريال مدريد صاحب المركز الثالث على بعد خمس نقاط من غريمه أتلتيكو.