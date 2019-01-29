الهولندي روبن ينوي الانتقال إلى الدوري الياباني

أشارت تقارير صحافية يابانية، يوم الثلاثاء، إلى أن لاعب بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في المواسم الستة الماضية الدولي الهولندي السابق أريين روبن يخطط للانتقال إلى فريق طوكيو الياباني بعد رحيله عن العملاق البافاري.

وكان الجناح الهولندي المخضرم، ابن الـ "35 عاماً"، أعلن في ديسمبر الماضي أنه سيترك بايرن ميونيخ في نهاية الموسم، وفي حال عدم تلقيه عرضا مهما سيضع حدا لمسيرته الاحترافية الحافلة بالإنجازات أبرزها الفوز بلقب "البوندسليغا" سبع مرات، وارتداء قميص منتخب بلاده في 96 مباراة، سجل خلالها 37 هدفا.

وسينضم روبن، في حال انتقاله إلى الدوري الياباني، إلى قافلة اللاعبين العالميين الذين سبقوه على غرار كل من لاعب وسط برشلونة السابق وبطل العالم 2010 الإسباني أندريس إنييستا ومواطنه دافيد فيا والمهاجم الألماني لوكاس بودولسكي مع فريق فيسل كوبي. كما يدافع المهاجم الإسباني فرناندو توريس مع ألوان ساغان توسو.

وأشارت صحيفة "نيبون" الرياضية إلى أن هناك فرصة سريعة الظهور لرؤية روبن يلعب في اليابان الموسم المقبل، وأضافت: عائلة روبن، والتي يعتقد أنها مؤثرة في قراره، تبدو إيجابية بشأن قدومه إلى اليابان. ونقلت الصحيفة عن مصادر مجهولة قولها: العديد من الأندية اليابانية مهتمة بروبن، ولكن فريق طوكيو قريب من التوقيع معه.

ورفض متحدث باسم النادي التعليق على هذه المعلومات بعد اتصال من وكالة "فراس برس"، واحتل فريق طوكيو المركز السادس في الدوري الموسم المنصرم.

وبحسب مصادر الصحف الالمانية أبدى ايندهوفن الهولندي الذي يشرف على تدريبه زميل روبن السابق في المنتخب الهولندي مارك فان بومل، اهتمامه بالتعاقد مع لاعب بايرن، على غرار إنتر ميلان الإيطالي.

وكان روبن صرح لمجلة "كيكر" الألمانية الشهر الماضي أنه لا يملك أي خطط لما بعد نهاية الموسم الحالي، وقال: الأمور ليست واضحة، ربما سأتوقف عن اللعب، إنها مسألة انتظار ومعرفة ما هي الاحتمالات، في حال حصلت على العروض، سوف آخذها بعين الاعتبار مئة بالمئة. وفي حال هناك اي شيء جيد، فسألعب. ولكن إذا لم تكن هناك عروض مثالية، فقد يكون الأمر كذلك، لديّ ثلاثة أطفال ويجب أن يكونوا بدورهم سعداء. تلعب الأسرة دورا هاما في كل قرار أتخذه.

وانضم روبن إلى بايرن ميونيخ عام 2009 بعدما دافع عن ألوان فريقي تشلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، وقاد النادي "البافاري" للفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه بوروسيا دورتموند "2-1" بتسجيله هدف الفوز.

وفاز لاعب الجناح الهولندي الدولي السابق بـ 19 لقبا مع بايرن، واختير لأفضل لاعب في "البوندسليغا" بعد عامه الأول في ألمانيا.