بينيتز لا يستبعد الرحيل عن تدريب نيوكاسل

لم يستبعد رفائيل بنيتز مدرب نيوكاسل يونايتد الرحيل عن النادي هذا الموسم، إذا لم يعزز المسؤولون التشكيلة في فترة الانتقالات الحالية.

وينتهي عقد بنيتز مع نيوكاسل في يونيو لكن عدم تدعيم صفوف النادي بلاعبين جدد لمساعدة الفريق الذي يحتل المركز 17 في الدوري الممتاز على البقاء بين الكبار أصاب المدرب الإسباني بالإحباط وربما يدفعه إلى عدم استكمال فترة العقد.



وقال بنيتز ردا على سؤال بشأن الاستمرار حتى نهاية العقد: لا أستطيع تأكيد أي شيء. لم أكن أفكر في الرحيل. بعدما ثارت خلافات بين بنيتز ومايك آشلي مالك النادي بشأن استراتيجية التعاقدات قبل ثلاثة أيام على إغلاق فترة الانتقالات الحالية لكنه لا يرغب في ترك النادي والفريق يبتعد بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط.



وأضاف بنيتز: أنا مدرب محترف وأرغب في القيام بكل الأشياء على أفضل ما يكون. في وقت من الأوقات قررت الاستمرار مع الفريق في الدرجة الثانية لأنهاء عملي بالشكل المطلوب. أتحلى ببعض المبادئ وسأحاول إنهاء الأمور بأفضل صورة.