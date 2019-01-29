سواريز يقترب من ترك برشلونة وخوض تجربة جديدة مع أرسنال

اقترب دينيس سواريز لاعب نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم من الانتقال إلى آرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة بعد معاناة اللاعب هذا الموسم من عدم المشاركة مع المدرب إرنستو فالفيردي.

وكشفت صحيفة ماركا يوم الثلاثاء ان لاعب خط الوسط سينتقل حتى نهاية الموسم، وسيحصل النادي الكتالوني على 2.5 مليون يورو في فترة إعارة دينيس. وتلقى سواريز عروض اخرى من اندية ريال بيتيس و إشبيلية ولكنه فضل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز, حيث كانت له تجربة مع مانشستر سيتي قبل سنوات.

وكان دينيس قد لعب تحت إشراف المدرب أوناي إيمري في نادي إشبيلية, وهو عامل آخر جعله يفضل عرض المدفعجية على العروض الأخرى ولم يدخل دينيس في مخططات المدرب إرنستو فالفيردي هذا الموسم, حيث أن المنافسة الشرسة في خط وسط البلوجرانا بتواجد لاعبين أمثال كوتينيو وأرتورو فيدال و البرازيلي أرثر جعلته لا يتواجد حتى على مقاعد البدلاء.

وحاول برشلونة نقل دينيس إلى بيتيس بسبب العرض المغري للنادي الأندلسي, إلا أن رغبة اللاعب كانت حاسمة وهو الذي ضغط على قبول عرض أرسنال بسبب تلقيه ضمانات من المدرب أوناي إيمري بالمشاركة بشكل أساسي.

وفي نفس السياق, ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن الصفقة ستتضمن خيار الشراء بعد نهاية فترة الإعارة, وستقدر ما بين 25 و 30 مليون يورو. ومن جانب آخر, أشارت وسائل الإعلام البريطانية أن إيفان بيريسيتش في مفاوضات مع أرسنال, النجم الكرواتي طلب من إدارة النيرازوري الرحيل في الميركاتو الشتوي.

ويسعى أرسنال لتعزيز صفوفه من أجل المنافسة على أحد المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الدوري الإنجليزي, إذ أن المنافسة مشتدة خصوصا مع عودة نادي مانشستر يونايتد إلى الواجهة في الأسابيع الأخيرة تحت قيادة المدرب النرويجي سولشاير.