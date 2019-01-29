غوارديولا يلمح إلى نهاية مسيرة كومباني مع سيتي

قال بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء، إن القائد فينسن كومباني لم يخض مباريات كافية في المواسم الأخيرة، ليضمن عقدا جديدا رغم الدور الذي لعبه في نجاح النادي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وغاب كومباني، الذي ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم، عن مباريات كثيرة بسبب الإصابات خلال المواسم القليلة الماضية وقال غوارديولا إن النادي سيناقش مسألة تمديد التعاقد مع اللاعب ووكيل أعماله.



وأبلغ غوارديولا الصحافيين قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد يوم الثلاثاء في الدوري: إنه لاعب رائع لكنه خاض مباريات قليلة في السنوات الخمس الماضية، ولا يخالجنا أدنى شك في قدراته. افتقدناه كثيرا أثناء غيابه. هو لاعب مؤثر. إنه قائد الفريق وأحد أفضل لاعبي قلب الدفاع في العالم، لكن يجب وضع هذه الحقائق على الطاولة ومناقشتها مع اللاعب ووكيله واتخاذ أفضل قرار للجميع.



ويلعب كومباني في مانشستر سيتي منذ 2008 وفاز بسبعة ألقاب كبيرة من بينها ثلاثة ألقاب في الدوري لكن غوارديولا قال إن أي قرار بتمديد عقد مدافع بلجيكا لا يجب أن تتحكم فيه العواطف وحدها.



وأضاف بيب: النادي يعرف أهمية العواطف والروابط بين اللاعب وسيتي. يجب وضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرارات خاصة وأن اللاعب موجود هنا منذ فترة طويلة وساعدنا في بلوغ ما وصلنا إليه الآن، وفي الوقت ذاته لكل شيء نهاية كما يقولون.