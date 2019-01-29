فاغنر يهرب من دكة بايرن إلى تيانغين الصيني

كشفت تقارير إخبارية ألمانية يوم الثلاثاء، أن ساندرو فاغنر مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم قد ينضم قريبا إلى صفوف فريق تيانغين تيدا الصيني ، الذي يدربه لاعب المنتخب الألماني السابق أولي شتيليكه.



ولم ينجح فاغنر (31 عاماً) في الحصول على فرصة مشاركة منتظمة ضمن التشكيل الأساسي لبايرن تحت قيادة المدير الفني نيكو كوفاتش ، ولم يكن ضمن قائمة الفريق في مباراتيه السابقتين بالدوري الألماني.



وذكرت صحيفتا "بيلد" و"تي.زد" الألمانيتان يوم الثلاثاء أن تيانغين يرغب في التعاقد مع لاعب المنتخب الألماني السابق فاغنر، بعقد لمدة عامين، وأضافت "بيلد" أن تيانغين أعد عرضا قيمته خمسة ملايين يورو لضم المهاجم ، الذي من المفترض أن يستمر عقده مع بايرن لموسم آخر.



وكان بايرن ميونخ قد ضم المهاجم السابق لهوفنهايم مقابل 13 مليون يورو ، قبل عام واحد ، ليكون بديلا للمهاجم الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.



وشارك فاغنر في ثماني مباريات مع المنتخب الألماني سجل خلالها خمسة أهداف ، وكان يأمل في المشاركة مع الفريق بنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا ، لكنه لم يكن ضمن القائمة التي استدعاها المدير الفني يواخيم لوف ، للبطولة ، ليعلن بعدها اعتزاله اللعب الدولي.