فياريال يطيح بمدربه لويس غارسيا

أعلن نادي فياريال الإسباني يوم الثلاثاء عن إقالة مدربه لويس غارسيا بلازا بعد سبعة أسابيع فقط من تعيينه، وذلك بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق في الدوري الإسباني.

ولم يذق فياريال طعم النصر في آخر تسع مباريات بالدوري الإسباني ليتراجع إلى المركز الثاني من القاع برصيد 18 نقطة.

وتولى غارسيا تدريب فياريال الشهر الماضي فقط لكن استمرار تراجع نتائج الفريق تحت قيادته، عجل برحيله، وسبق لغارسيا تدريب كل من ليفانتي وخيتافي وقد ترك مؤخرا تدريب فريق بكين رينهي الصيني بعد عامين من العمل معه حيث قاده للصعود والبقاء في دوري الدرجة الأولى للمحترفين.