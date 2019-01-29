قطر تعتمد الجوازات المؤقتة هرباً من تجنيس لاعبيها

لفت منتخب قطر الأنظار خلال بطولة كأس آسيا المقامة حالياً في الإمارات، بعدما نجح مدربه الإسباني فيليكس سانشيز بقيادة شبان ينتمون إلى تسع دول إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ الدولة الخليجية.



ويواجه الاتحاد القطري لكرة القدم انتقادات واسعة، بداعي عدم اكتمال أوراق اللاعبين الذين يدافعون عن ألوان قطر في البطولة الآسيوية، ما جعل دوائر البطولة المقامة حالياً في الإمارات تتحدث عن عدم شرعية مشاركة اللاعبين بجوازات سفر مؤقتة، دون منحهم الجنسية القطرية التي تكفل لهم حقوق المواطنة.



وتعالت الأصوات في القارة الآسيوية بضرورة الحد من ممارسات الاتحاد القطري، خاصة أن الدولة الخليجية الصغيرة، تعتمد طريقة تختلف عن آلية التجنيس المتبعة في بقية دول العالم، علماً أن اللاعب القادم لتمثيل المنتخبات في أوروبا أو أميركا يحصل مباشرة على جنسية البلاد كمواطن يتمتع بكافة الحقوق، فضلاً عن جواز سفر دائم.



ويأمل لاعبو قطر بتحقيق كأس آسيا، على أمل تعديل أنظمة الهجرة التي لا تعترف بهم كمواطنين قبل أن يمضوا 25 عاماً في قطر وبشروط منها عدم استخدام الجواز المؤقت إلا في المناسبات الرياضية، وضرورة الاحتفاظ بالجنسية الأصلية للاعب، وعدم مغادرة قطر لأكثر من شهرين في السنة.



ويخشى حملة الجواز المؤقت من الإبعاد عن قطر في حال عدم حصولهم على عمل، أو تعثر تجديد إقامتهم لأي سبب، علماً أن حصول اللاعب على الجنسية بعد نحو ربع قرن، لا يكفل حصول الزوجة والأبناء على الجنسية القطرية.



الجوازات المؤقتة التي يحملها لاعبو منتخب قطر، لا تحميهم أيضاً من الإبعاد إلى بلدانهم الأصلية في حال رغبة المسؤول عدم تجديد الوثيقة المؤقتة، ولا تمنحهم حق الإقامة الدائمة، فضلاً عن أنهم لا يستطيعون السفر بالجواز القطري إلا للعب المباريات فقط.



وكانت السلطات القطرية رفضت تجديد الوثائق المؤقتة لأكثر من لاعب بعد الاعتزال وأبعدتهم إلى بلدانهم، وشهدت الدوحة في عام عام 2006 إبعاد هدّاف منتخب قطر محمود صوفي إلى مقديشو، أثناء ذروة الحرب الأهلية في الصومال، وطال الإبعاد أيضا لاعبين من بلغاريا وصربيا ودول إفريقية.



وتبرر قطر التعسف ضد اللاعبين المهاجرين، بالحفاظ على الهوية الأصلية للمجتمع، بينما ترى جمعيات حقوقية وهيئات دولية أن قطر تمارس انتهاكاً ضد حقوق الإنسان، من خلال استغلال هؤلاء الشبان وعدم منحهم حق المواطنة كاملاً.