موراتا: رفضت عروض أخرى من أجل أتلتيكو مدريد

أعرب ألفارو موراتا مهاجم منتخب إسبانيا لكرة القدم عن سعادته بالعودة إلى نادي أتلتيكو مدريد والذي ترعرع في فئاته السنية الصغرى بعد إعارته من تشيلسي لمدة 18 شهرا (حتى يونيو 2020).

وقضى موراتا 12 شهرا في ستامفورد بريدج بعد أن انتقل للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز قادماً من ريال مدريد، الغريم التقليدي لأتلتيكو، في 2017 وسجل 16 هدفا في 47 مباراة بالدوري.

وبدا موراتا مفتقدا الثقة في إنجلترا ولم ينجح في إقناع المدرب السابق لتشيلسي أنطونيو كونتي أو المدرب الحالي ماوريتسيو ساري، والذي قام بالتوقيع مع جونزالو هيغوين مهاجم يوفنتوس وميلان السابق.

وقال موراتا في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء بعد إتمام الصفقة: أنا سعيد وفخور بالتأكيد بوجودي هنا. تلقيت عروضا أخرى لكن كل شيء توقف عندما دخل أتلتيكو في المعادلة. أنا هنا الآن وهذا أمر رائع ولا أطيق صبرا حتى أبدأ في التدريب مع الزملاء الجدد.

وقضى موراتا أربع سنوات في أكاديمية أتلتيكو للناشئين قبل الانضمام لفريق الشباب في خيتافي في 2007 وانتقل لاحقا إلى ريال مدريد. ولعب أربع سنوات في الفريق الأول للنادي الملكي بين 2010 و2014 وانتقل إلى يوفنتوس لمدة عامين قبل العودة للعاصمة الإسبانية والتحق بصفوف تشيلسي في 2017.

وتابع المهاجم الدولي الإسباني: الوجود هنا يعني لي الكثير مع أشخاص تعرفني ويمكنني أن أعبر فقط عن امتناني. لا أحتاج لإقناع المدرب (دييجو سيميوني) بضمي. كان يعرف أن القدر يناديني وأتشوق لبداية اللعب تحت قيادته.

وقد يخوض موراتا مباراته الأولى ضد ريال بيتيس يوم الأحد المقبل قبل أن يواجه ريال مدريد في ديربي العاصمة بعد أسبوع ثم يلتقي مع فريقه السابق يوفنتوس في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.