أرسنال يضم دينيس سواريز بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم

قال برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء، إن لاعب الوسط دينيس سواريز سينتقل لأرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وعمل أوناي إيمري، مدرب أرسنال مع اللاعب الإسباني البالغ من العمر 25 عاما خلال فترة إعارة سابقة لإشبيلية. ولم يشارك سواريز سوى في مباريات قليلة مع برشلونة هذا الموسم. وقال برشلونة أيضا إنه مدد عقد سواريز لعام إضافي حتى 30 يونيو 2021.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز متساويا مع تشيلسي الذي تتبقى له مباراة ومتقدما بنقطتين على مانشستر يونايتد في الصراع على التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال إيمري بعد الفوز 2-1 على كارديف سيتي يوم الثلاثاء: "إذا نجحنا في ضم لاعب واحد ليساعدنا سيكون هذا رائعا. نحتاج إلى أجنحة". ولدى سواريز خبرة سابقة في كرة القدم الإنجليزية، إذ أمضى موسمين بين ناشئي مانشستر سيتي.