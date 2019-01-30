الياباني كاغاوا يقترب من الانضمام لصفوف موناكو

يستعد لاعب الوسط الياباني شينجي كاغاوا للرحيل عن فريقه بوروسيا دورتموند، متصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، للانضمام لفريق موناكو، المتعثر في بطولة الدوري الفرنسي هذا الموسم، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، حسب ما أفادت تقارير صحافية ألمانية يوم الأربعاء.

وابتعد كاغاوا (29 عاما)، عن حسابات لوسيان فافر مدرب دورتموند الجديد، حيث لعب مع الفريق مباراتين فقط في بوندسليغا هذا الموسم، وهو ما دفعه لخوض تجربة اللعب مع موناكو، بحثا عن اللعب بصورة منتظمة.

ولم تقم إدارة دورتموند بتأكيد تلك المزاعم حتى الآن، علما بأن اللاعب الياباني ينتهي عقده مع الفريق في العام المقبل. يذكر أن كاغاوا لعب في صفوف دورتموند ما بين عامي 2010 و2012، ثم لعب مجددا للفريق الألماني عام 2014، بعد تحربة غير ناجحة مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويحتل موناكو حاليا المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الفرنسي حاليا، حيث تعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع عدد من اللاعبين في مقدمتهم الإسباني سيسك فابريغاس والبرازيلي نالدو، في ظل صراعه للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية.