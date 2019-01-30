بايرن ميونخ يعلن رحيل فاغنر إلى الدوري الصيني

أعلن بايرن ميونخ حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، انتقال المهاجم ساندرو فاغنر إلى تيانغين تيدا الصيني يوم الأربعاء.

والتحق مهاجم ألمانيا السابق البالغ عمره 31 عاما، والذي يعتبر من ناشئي بايرن، بالنادي البافاري للمرة الثانية منذ عام واحد بعدما لعب في أندية عديدة، منها فيردر بريمن وهيرتا برلين وهوفنهايم.

وكان فاغنر ضمن تشكيلة ألمانيا الفائزة ببطولة أوروبا تحت 21 عاما في 2009 لكنه حظي بشهرة أقل من زملائه في بايرن ماتس هوملز وجيروم بواتينغ والحارس مانويل نوير. وخاض فاغنر مباراته الدولية الأولى مع ألمانيا في 2017 لكنه لم ينضم لتشكيلة بلاده في كأس العالم 2018 وأعلن بعدها اعتزاله اللعب الدولي.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن في بيان: ساندرو فاغنر طلب إنهاء تعاقده، المستمر حتى 2020. تلقى عرضا رائعا من الصين. نشكر ساندرو ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في الصين.

وقضى فاغنر 11 عاما في صفوف الشباب والناشئين في بايرن قبل أن يظهر مع الفريق الأول في 2007 للمرة الأولى. ورحل المهاجم الألماني في 2008 قبل أن يعود إلى بايرن في يناير الماضي.

وسجل فاغنر عشرة أهداف في 34 مباراة في كل المسابقات مع بايرن لكنه لم يلعب بشكل أساسي تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش هذا الموسم. وخلال 180 مباراة في الدوري الألماني سجل فاجنر 44 هدفا مع كل الأندية وأحرز لقب الدوري مرتين مع بايرن.