ريبيري يتعافى من الإصابة ويشارك في تدريبات بايرن ميونخ

عاد النجم الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري، إلى تدريبات فريقه بايرن ميونخ، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الفخذ مؤخرا، ليصبح جاهزا لقيادة الفريق البافاري في لقائه أمام مضيفه بايرليفركوزن ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" يوم السبت المقبل.

وأعلن بايرن أن ريبيري شارك في جزء كبير من الحصة التدريبية التي أجراها الفريق يوم الأربعاء، بعدما شفي من الإصابة التي تعرض لها خلال المعسكر التدريبي الشتوي.

وتأتي عودة ريبيري لتعزز من القوى الهجومية لبايرن، خاصة أنها جاءت بعد أيام قليلة من تعافي النجم الهولندي أريين روبن من الإصابة أيضا، لتصبح قائمة إصابات فريق المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش قاصرة على الفرنسي كورنتين توليسو، الذي يعاني من تمزق في الرباط الصليبي للركبة منذ شهر سبتمبر الماضي.

وكان كوفاتش أعرب في الأسبوع الماضي عن أمله في لحاق روبن أو ريبيري بمواجهة ليفركوزن، حيث قال :أتمنى أن يتواجد أيا منهما في القائمة الخاصة بالمباراة، إن لم يكن كلاهما.

ويحتل بايرن، حامل لقب "بوندسليغا" في المواسم الستة الأخيرة، المركز الثاني في ترتيب البطولة برصيد 42 نقطة، بفارق ست نقاط خلف غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، الذي يتربع على الصدارة بعد مرور 19 مرحلة من عمر البطولة.