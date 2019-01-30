نيمار يغيب عن باريس سان جيرمان لمدة 10 أسابيع

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، أن نجمه البرازيلي نيمار قد يغيب عن الملاعب لنحو عشرة أسابيع بعد تفاقم حالة إصابته في القدم اليمنى.

وأوضح النادي أن عددا من الخبراء الطبيين ذوي الشهرة العالمية التقوا، الثلاثاء، للمناقشة بشأن حالة إصابة نيمار في القدم.

وكان اللاعب الأعلى سعرا في العالم قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان على ستراسبورغ 2 - صفر يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات كأس فرنسا.

وذكر النادي أن الخبراء اقترحوا تعاملا وقائيا مع الإصابة وهو ما وافق عليه نيمار. وأضاف النادي أنه بناء على ذلك، يتوقع أن يعود نيمار إلى الملاعب خلال عشرة أسابيع.