برشلونة يتعاقد مع البرازيلي إيمرسون ويعيره لريال بيتيس

قال برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس إنه توصل لاتفاق من أجل ضم البرازيلي إيمرسون البالغ من العمر 20 عاما من أتلتيكو مينيرو مقابل 12 مليون يورو، وسينضم الظهير الأيمن للنادي الكتالوني في يوليو.

وسيقضي لاعب منتخب البرازيل تحت 20 عاما، الذي شارك في 23 مباراة مع مينيرو، بقية الموسم الحالي معارا إلى ريال بيتيس منافس برشلونة في الدوري الإسباني.

وإيمرسون هو خامس لاعب يضمه برشلونة في يناير بعد انضمام جيسون موريو وكيفن-برينس بواتنغ على سبيل الإعارة.

كما أعلن برشلونة أن جان-كلير توديبو لاعب تولوز وفرينكي دي يونغ لاعب أياكس أمستردام سينضمان الصيف المقبل، بينما ترك منير الحدادي النادي الكتالوني لينضم إلى إشبيلية ورحل دينيس سواريز لأرسنال على سبيل الإعارة.