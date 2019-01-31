كلويفرت: دي يونغ مميز.. وخروج رونالدو في مصلحة "الليغا"

أثنى الأسطورة الهولندية باتريك كلويفرت، على تعاقد برشلونة الإسباني مع مواطنه الشاب فرانكي دي يونغ من أياكس الهولندي، ووصفه بالصفقة الرائعة.

وقال كلويفرت في لقاء مع "العربية" يوم الأربعاء: التعاقد مع فرانكي دي يونغ أمر صائب، لاسيما أن عمره 22 عاما، وأعرفه بشكل جيد لأنه زامل ابني في أكاديمية أياكس، وكنت أتوقع له مستقبلا كبيرا ويمكن رؤية كيف تطور مستواه على مر السنوات الماضية وخاصة عندما لعب مع منتخب هولندا ضد بطل العالم فرنسا، وهو متميز في التمريرات إلى المهاجمين ويستطيع الركض بالكرة بشكل سريع من نصف ملعبه الى نصف ملعب الفريق المنافس، ويعد صفقة ممتازة للحاضر والمستقبل.

وأشار إلى أن ابنه جوستين يواجه ضغوطا عالية لأنه مطالب بالسير على خطى والده، موضحا: هذا أمر طبيعي لأن الجمهور يتوقع دوما الكثير منك ونصيحتي له طوال السنوات الماضية هي الاستمتاع باللعب، والمضي قدما في مسيرتك كلاعب، وقلت له بأن لا يتعرض للتوتر لأن اسم كلويفرت على قميصك.

ولفت النجم الهولندي إلى أن مغادرة البرتغالي رونالدو من الدوري الإسباني إلى إيطاليا تسببت في توازن أكثر لـ "الليغا" الإسبانية، وواصل: الدوري الإسباني يضم العديد من النجوم في عدة فرق، والآن باتت فرصة لتنال أسماء أخرى الاهتمام الإعلامي في أندية أخرى.

وأكد على أن جميع اللاعبين يرغبون باللعب في الدوري الإسباني لأنه من الأفضل في العالم إلى جانب الإنجليزي.