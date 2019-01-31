كوفاتش: بايرن ميونخ ليس بحاجة إلى صفقات جديدة

قال نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، إن ناديه لا يخطط لإبرام صفقات متأخرة في الساعات الأخيرة قبل غلق فترة الانتقالات الشتوية.

وكان بايرن ميونخ وافق على رحيل ساندرو فاغنر، المهاجم البديل، لنادي تيانغين تيدا الصيني يوم الأربعاء.

وأضاف كوفاتش: لدينا لاعبون مثل توماس مولر وسيرغ نابري بإمكانهم اللعب في خط الهجوم، وفعلوا هذا من قبل، لا شيء سيحدث. مستبعدا القيام بمحاولات أخيرة للحصول على خدمات لاعب تشيلسي الشاب كالوم هودسون أودوي الذي أبدى ميونخ رغبة كبيرة في ضمه.

وأصبحت الصفقة الوحيدة التي أبرمها بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الشتوية هي التعاقد مع الكندي ألفونسو دافيس، الذي كان انتقاله قد تم في الصيف الماضي وبدأ تدريباته مع ميونخ مع نهاية العام الماضي.