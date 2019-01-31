مانشستر يونايتد يمدد تعاقده مع مارسيال حتى 2024

أعلن مانشستر يونايتد، المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الخميس، تمديد تعاقده مع لاعبه الفرنسي أنتوني مارسيال لمدة عام واحد إضافي ليستمر بذلك حتى 2024.

وانتقل مارسيال إلى يونايتد قادما من موناكو في 2015، وأحرز 46 هدفا في 162 مباراة مع الفريق الإنجليزي.

وقال مارسيال لموقع النادي: أنا أحب وقتي في هذا النادي. منذ يوم انضمامي جعلوني أشعر أني أصبحت جزءا من عائلة يونايتد، أود أن أشكر أولي جونار سولشار مدرب يونايتد وباقي أفراد الجهاز الفني على ثقتهم ومساعدتي على تطوير مستواي.

ويحتل يونايتد المركز السادس بالدوري برصيد 45 نقطة من 24 مباراة، وسيلعب في ضيافة ليستر سيتي يوم الأحد المقبل.