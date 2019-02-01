أندية الدوري الألماني تنفق 70 مليون يورو في "الشتوية"

كشفت البيانات الخاصة بنظام تسجيل الانتقالات على الإنترنت الخاص برابطة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" أن الأندية الألمانية أنفقت ما يقرب من 70 مليون يورو "80 مليون دولار" على صفقات شراء لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت يوم الخميس.

وأعلنت أندية "البوندسليغا" الـ 18 عبر نظام التسجيل على الإنترنت عن الصفقات التي أبرمتها، وتعاقدت الأندية الألمانية مع 26 لاعبا جديدا مقابل 8ر69 مليون يورو، أي ما يساوي ما أنفقته هذه الأندية في موسم الانتقالات الشتوية الماضي من أجل إبرام صفقات جديدة "70 مليون يورو".

وبلغت القيمة المالية لصفقات بيع اللاعبين التي أبرمتها الأندية الألمانية 82 مليون يورو، وعاد نادي بوروسيا دورتموند مجددا ليتربع على صدارة الأندية الأكثر دخلا خلال موسم الانتقالات، كما حدث معه في الموسم الماضي عندما انتقل لاعبه بيير ايمريك أوبامينغ إلى نادي أرسنال الإنجليزي مقابل 75ر63 مليون يورو.

ويشار إلى أن بوروسيا دورتموند باع مؤخرا لاعبه الشاب كريستيان بوليسيتش"20 عاما" إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 64 مليون يورو، ولكنه سيحتفظ به بين صفوفه على سبيل الإعارة حتى الصيف المقبل.

كما حصل على خدمات المدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي "19 عاما"، لاعب بوكا جونيورز، من خلال صفقة بلغت 15 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز مالية أخرى.

وكانت الصفقة الأغلى التي أبرمت هذا الشتاء في "البوندسليغا" من نصيب نادي لايبزيغ الذي اشترى لاعب الوسط المالي أمادو هايدارا "21 عاما"مقابل 18 مليون يورو من نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي.