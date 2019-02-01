الاتحاد الإنجليزي يتهم زاها بسوء السلوك

اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس ويلفريد زاها مهاجم كريستال بالاس بسوء التصرف بسبب سلوكه بعد طرده خلال التعادل 1 – 1 مع ساوثامبتون في الدوري يوم أمس الأربعاء.



وطُرد زاها، الذي سجل هدف التقدم لبالاس باستاد سانت ماريز، بسبب الاستهزاء بالحكم أندريه مارينر في الدقيقة 87 بعد لحظات من إنذاره بسبب مشاحنة مع جيمس وارد-براوس.



وواصل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما التصفيق في سخرية للحكم بعد الطرد وترك الملعب على مضض.



واعتذر زاها في وقت لاحق لكن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وجه إليه اتهاما بسبب تصرفاته ومنحه مهلة حتى الخامس من فبراير للرد.



وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "تم توجيه اتهام إلى زاها لاعب بالاس بعد مباراة ساوثامبتون. سلوكه بعد طرده في الشوط الثاني كان تصرفا غير ملائم".



ويحتل بالاس المركز 15 في الترتيب برصيد 23 نقطة ويتقدم بمركز واحد على ساوثامبتون بفارق الأهداف.