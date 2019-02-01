المخضرم كراوتش يعود للبريمرليغ بقميص بيرنلي

عاد بيتر كراوتش لاعب منتخب إنجلترا السابق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن عمر38 عاما، بعدما اقترب من بيرنلي قادما من ستوك سيتي مع توجه سام فوكس مهاجم ويلز للجهة الأخرى.



وقال بيرنلي إن الصفقة، التي قدرت قيمة فوكس عند 9 ملايين جنيه إسترليني ، وفقا لتقارير صحفية بريطانية، "قريبة" من الاكتمال قبل انتهاء فترة الانتقالات يوم الخميس.



وكان كراوتش ضمن تشكيلة ستوك التي هبطت إلى الدرجة الثانية الموسم الماضي لكنه لم يشارك أساسيا في أي مباراة منذ سبتمبر، وقال بيرنلي في موقعه على الإنترنت "النادي قريب من إنهاء اجراءات ضم بيتر كراوتش والسماح لسام فوكس بالانتقال إلى ستوك سيتي في إعادة هيكلة هجومية باستاد تيرف مور".



ولعب مهاجم توتنهام هوتسبير وليفربول السابق لستة أندية في الدوري الممتاز خلال مسيرته وأحرز 108 أهداف، وخاض كراوتش 42 مباراة دولية مع إنجلترا وأحرز22 هدفا بين2005 و2010.



وواجه فوكس، الذي ودع جماهير بيرنلي عقب التعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد باستاد أولد ترافورد يوم الثلاثاء، صعوبات في الحصول على مكان أساسي مؤخرا في تشكيلة بيرنلي.



وترقى مهاجم ويلز مرتين للدوري الممتاز مع بيرنلي في مواسمه السبعة مع النادي، وسجل 62 هدفا في 258 مباراة.



وانضم فوكس، 29 عاما، إلى بيرنلي قادما من ولفرهامبتون واندررز وكان ضمن تشكيلة ويلز التي بلغت قبل نهائي بطولة أوروبا 2016.