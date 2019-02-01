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برشلونة يعلن بيع ألكاسير لدورتموند مقابل 28 مليون يورو

المصدر: برشلونة - رويترز
ينافس ألكاسير على لقب هداف الدوري الألماني في الموسم الحالي
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قال بروسيا دورتموند متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الجمعة، إنه استخدم خيار ضم المهاجم المعار باكو ألكاسير بصورة نهائية من برشلونة بمقابل إجمالي بلغ 28 مليون يورو.

وأحرز مهاجم منتخب إسبانيا (25 عاما) 12 هدفا مع دورتموند منذ انتقاله من برشلونة على سبيل الإعارة في أغسطس الماضي. ويتقاسم ألكاسير المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الألماني رغم أنه لم يشارك أساسيا سوى في خمس مباريات.

وقال برشلونة في بيان إن دورتموند سيدفع 23 مليون يورو إضافة لخمسة ملايين أخرى في صورة مدفوعات متغيرة، مضيفا أنه سيحصل على خمسة بالمئة من قيمة اللاعب إذا باعه دورتموند في المستقبل. وأضاف النادي الكاتالوني "يود برشلونة أن يبدي تقديره لباكو ألكاسير على التزامه ويتمنى له حظا سعيدا في المستقبل".

كلمات دالّة

#دورتموند, #ألكاسير, #برشلونة

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