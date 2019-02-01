سولشاير: مارسيال قادر على أن يكون مثل كريستيانو رونالدو

قال أولي جونار سولشاير المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد يوم الجمعة، إن مهاجمه انتوني مارسيال يمكنه تسجيل أكثر من 20 هدفا في الموسم ويجب أن يطور مسيرته مثلما فعل كريستيانو رونالدو.

وسجل مارسيال، الذي جدد عقده مع يونايتد يوم الخميس حتى 2024، عشرة أهداف في كافة المسابقات هذا الموسم حتى الآن وهو رقم أقل بسبعة أهداف عن أفضل مواسمه على الإطلاق حينما سجل 17 هدفا في موسمه الأول في أولد ترافورد 2015-2016.

وأجاب سولشاير على سؤال بشأن إمكانية تسجيل مارسيال أكثر من 20 هدفا في الموسم قائلا :يمكنه تحقيق ذلك، يمتلك مهارة رائعة في إنهاء الفرص في الشباك لكنه بحاجة للمزيد من الفرص خلال المباريات. دائما ما أقول له إنه يحتاج لقراءة وتوقع الفرصة.

وقال المدرب النرويجي إن مارسيال يجب أن يحتذي برونالدو الذي سجل 42 هدفا في كافة المسابقات في موسمه قبل الأخير في أولد ترافورد ليحصد الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2008.

وأضاف سولشاير: كيفية تطوير مسيرة أي لاعب قرار يرجع للاعب ذاته. نحن نتحدث عن مسيرة كريستيانو وما فعله وكيف وصل لما فيه الآن.

وأكد سولشاير أن بول بوغبا، الذي تعرض لكدمة خلال التعادل 2-2 مع بيرنلي يوم الثلاثاء الماضي، بات جاهزا لمواجهة ليستر سيتي على ملعبه في الدوري يوم الأحد بينما قد يعود مارسيال للتشكيلة بعد غيابه عن المباراة الماضية للإصابة.