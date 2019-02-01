فولهام يعير المشاغب كمارا إلى مالاتياسبور التركي

قال فولهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إنه أعار مهاجمه أبو بكر كمارا إلى مالاتيا سبور التركي حتى يونيو.



وانضم كمارا إلى فولهام قادما من أميان الفرنسي في 2017 وساعد الفريق على الترقي للدوري الممتاز. وأحرز خمسة أهداف في 15 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.



وعوقب المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 23 عاما بالإيقاف من جانب فولهام الذي قرر التحقيق معه أيضا بعد واقعة في ملعب المران الأسبوع الماضي.



وتم القبض على كمارا للاشتباه في تسببه في ضرر جسدي وجنائي وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه تورط في مشاجرة مع أحد أفراد الأمن في النادي بعد منعه من مقابلة أليستير ماكينتوش الرئيس التنفيذي لفولهام.



وكان آخر ظهور لكمارا مع فولهام، صاحب المركز قبل الأخير في الدوري، خلال الهزيمة 4 – 1 أمام أرسنال في أول يناير. واستبعد من الفريق الأول وتدرب مع فريق تحت 23 عاما بقرار من المدرب كلاوديو رانييري قبل واقعة ملعب المران. وقال فولهام بموقعه على الإنترنت "يتمنى النادي حظا سعيدا لكمارا في الجزء المتبقي من الموسم في تركيا".