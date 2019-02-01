كارديف يوقع مع لاعب الوسط باكونا

قال كارديف سيتي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إنه تعاقد مع لياندرو باكونا، الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز بوسط الملعب، لمدة أربعة أعوام ونصف دون الكشف عن المقابل المالي.



وباكونا هو أول صفقة لكارديف هذا الشهر منذ المهاجم إيميليانو سالا الذي انضم للفريق في وقت سابق هذا الشهر لكنه فٌقد بعد اختفاء طائرة كان على متنها فوق القنال الإنجليزي الأسبوع الماضي.

وأبلغ باكونا، 27 عاما، موقع كارديف على الانترنت "قبل أسابيع علمت بوجود اهتمام من النادي وأنا سعيد وأتطلع للمضي قدما ولبدء مسيرتي الجديدة، أبذل أقصى جهد في كل مباراة وسأقاتل لمساعدة الفريق، لعبت ضد المدرب من قبل ومن المعروف أنه يريد الفوز دائما".



ويحظى باكونا، المنتمي لجزيرة كوراساو ويلعب أيضا كظهير أيمن، بخبرة في الكرة الإنجليزية بعد أن لعب في صفوف أستون فيلا لمدة أربع سنوات بعد الرحيل عن غرونيغن. وقضى باكونا آخر 18 شهرا مع ريدينغ في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.