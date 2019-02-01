نيوكاسل يتعاقد مع ألميرون 5 أعوام ونصف

قال نيوكاسل يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إنه تعاقد مع المهاجم ميغيل ألميرون من أتلانتا يونايتد بالدوري الأمريكي لمدة 5 أعوام ونصف العام دون الكشف عن المقابل المالي.



وجاء الإعلان بعد وقت قصير من تعاقد نيوكاسل مع الظهير الأيسر أنطونيو باريكا من موناكو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود خيار يسمح بالشراء.



وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن نيوكاسل دفع نحو 21 مليون جنيه إسترليني لضم ألميرون البالغ عمره 24 عاما ليتخطى بذلك مبلغ 16 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه لريال مدريد لضم مايكل أوين في 2005.



وقال ألميرون في بيان "الدوري هنا تنافسي وهذا النادي له تاريخ عريق ومدربه رفائيل بينيتز وهذه أسباب رئيسية لوجودي هنا، أعتقد أن المسؤولية هائلة وهذا أمر رائع بالنسبة لي وسأحاول بذل أقصى جهد لأرد الثقة التي وضعها النادي بي".



وسجل ألميرون، الذي خاض 13 مباراة مع منتخب باراغواي، 13 هدفا، وصنع 13 ليساعد أتالانتا في التتويج بلقب الدوري الأميركي العام الماضي.



وقال بينيتز "نتابع ألميرون منذ فترة وشاهدنا لاعبا يتمتع بالسرعة في الهجوم ويمكنه اللعب وراء المهاجم لذا نملك لاعبا يمكنه تسجيل الأهداف وصناعتها".



وكان باريكا من ناشئي تورينو الايطالي وانتقل إلى موناكو الصيف الماضي. وقال باريكا في بيان "أنا سعيد بالوجود هنا وأقبل التحدي بحماس شديد ولا أطيق صبرا حتى أبدأ مسيرتي".



وقال بينيتز "كنا نسعى لدعم مركز الظهير أو الجناح الأيسر منذ فترة وكان باريكا ضمن منتخب إيطاليا للشباب ونعرف قدراته جيدا ويدعم الهجوم بشكل جيد".



ويحل نيوكاسل، الذي هزم حامل اللقب مانشستر سيتي في آخر مبارياته ويحتل المركز 14 في الدوري، ضيفا على توتنهام هوتسبير يوم السبت.