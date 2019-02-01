يوشيدا: هدفنا الفوز بكأس آسيا للمرة الخامسة

أعلن مايا يوشيدا قائد منتخب اليابان أنه يطمح في تحقيق الفوز باللقب القاري الخامس لبلاده، عندما تلتقي اليابان قطر يوم الجمعة على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، في نهائي كأس آسيا 2019 في الإمارات.

ويتطلع المنتخب الياباني إلى الفوز باللقب القاري للمرة الخامسة في تاريخه، بعدما كان حصل على الكأس أعوام 1992 و2000 و2004 و2011، في حين كان أبرز إنجاز لمنتخب قطر بلوغ الدور ربع النهائي مرتين عامي 2000 و2011.

وقال يوشيدا يوم الخميس: لعبنا ست مباريات في فترة قصيرة، ونحن في وضع بدني صعب، ولكن منتخب قطر حصل على يوم راحة أقل، وبالتالي فإن الوضع أصعب بالنسبة لهم، ولهذا نحن لا عذر لدينا ويجب أن نكون جاهزين لتقديم مباراة قوية.

وأضاف: هذه النسخة من كأس آسيا إلى جانب كأس العالم الأخيرة في روسيا وكأس كوبا أميركا في وقت لاحق تعتبر نقطة تحول بالنسبة لكرة القدم لليابان، حيث إنها ستجلب المزيد من الاهتمام باللعبة في كل البلاد.

وأوضح: أريد الفوز بلقب كأس آسيا للمرة الخامسة من أجل اليابان، وذلك لأن لدينا مدرب رائع ولاعبين مميزين، والفوز بهذا اللقب يحمل قيمة كبيرة بالنسبة لنا.

وحول المقارنة بين منتخب اليابان الحالي مع منتخب عام 2011 الذي توج باللقب: بعد ثماني سنوات هنالك المزيد من اللاعبين اليابانيين الذين يلعبون في أوروبا، وهذا يعني أن لاعبينا يتطورون من الناحية الذهنية، وكذلك فإن لاعبينا الشباب يستمتعون باللعب لمنتخب الياباني.

وكشف حول أهم عناصر قوة منتخب اليابان: في كل موقف بالحياة فإن قوة العمل الجماعي تعتبر من عناصر النجاح، ونحن نفتخر في منتخب اليابان بقوة روح الفريق والعمل الجماعي، وفريقنا يمتلك حماس كبير ومعنويات عالية، وقادرين على السيطرة على المواقف لنحافظ على الجدية وفي ذات الوقت نستمتع بالمباريات. وختم: المطلوب منا أن نركز على أنفسنا، ونحافظ على تركيزنا، ولا نفكر في أي أشياء أخرى.